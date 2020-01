Palladium, apre a giugno il primo 5 stelle in Sicilia

Un apertura importante e ambiziosa quella del primo hotel italiano di Palladium Hotel Group a Campofelice di Roccella, in Sicilia. A Fitur la catena spagnola ha messo al centro della sua promozione e comunicazione la novità italiana che vede approdare il Grand Palladium, brand di resort vacanze a 5 stelle, in Italia dopo Spagna, Messico, Repubblica Dominicana, Giamaica e Brasile.

Un unico grande resort formato da due hotel, il Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa e il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, che aprirà entro l’estate e prevede 469 stanze e un estensione di oltre 10 ettari. Palladium sta investendo circa 31 milioni di euro per il rinnovamento totale della struttura siciliana.

«Avevamo due hotel a quattro stelle con il vecchio brand Fiesta, che ora sparirà, e e stiamo facendo un grande investimento. Apriremo ufficialmente a giugno e il Grand Palladium sarà dedicato soprattuto ai mercati nord europei e a quello statunitense – ha sottolineato Abel Matutes Prats, nel suo nuovo ruolo di presidente di Palladium Hotel Group – Nel futuro stiamo studiando altri investimenti in Italia, sia nel segmento vacanze, ma anche in quello business e urban».

Il Grand Palladium Garden Beach & Sicilia Resort & Spa prevede 3 ristoranti à la carte – l’italiano Portofino, lo steakhouse El Dorado e l’asiatico Chang Thai – uno di cucina internazionale “Sicania” e 5 bar. Il resort, inoltre, avrà 4 piscine, baby e mini club , spiaggia privata, un’ampia spa e sale meeting.

Durante la conferenza stampa alla fiera di Madrid, che ha celebrato i primi 50 anni del Gruppo fondato a Ibiza da Abel Matutes Juan, Palladium Hotel Group ha anche annunciato che Jesus Sobrino sarà il nuovo ceo. La catena spagnola – che conta 48 hotel in sei Paesi – ha chiuso il 2019 superando i 752 milioni di euro di fatturato, un +13% rispetto all’anno precedente.

Accanto alla prima apertura italiana, Palladium inaugurerà un 4 stelle all inclusive a Minorca con un progetto di restyling del valore di circa 26 milioni di euro. Entro fine anno, inoltre, arriveranno tre hotel del brand Only You a Madrid, Malaga e Valencia.

«Abbiamo cinquant’anni di esperienza e dal 2000 in poi abbiamo progettato una espansione del nostro modello, prima ai Caraibi e ora anche in nuove aree del Mediterraneo – ha annunciato il presidente Abel Matutes Prats – È un onore per noi lanciare il nostro primo resort in Sicilia, vicino Cefalù, che sarà il nostro fiore all’occhiello nel Mediterraneo».