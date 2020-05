Palazzo di Varignana, stagione al via il 29 maggio

Palazzo di Varignana, resort sui colli bolognesi, apre ufficialmente il 29 maggio. Con le sue diverse soluzioni, distanti le une dalle altre e inserite in una proprietà di 30 ettari, la struttura permette di vivere ampi spazi sia all’aperto, sia negli ambienti comuni, garantendo il distanziamento fisico, senza rinunciare al comfort e all’eleganza.

«La parola d’ordine è all’aperto – spiega il general manager di Palazzo di Varignana Vittorio Morelli – Il nostro benessere è sempre stato focalizzato sul territorio che ci circonda e su come viverlo al meglio: quest’anno ancora di più. Un ampio programma di attività d’intrattenimento, rigorosamente a numero chiuso e su prenotazione, attende i nostri ospiti da luglio a settembre. Corsi individuali di tennis, squash, paddle, classi di yoga nel verde e passeggiate a piedi tra oliveti e vigneti delle nostre tenute: sono alcune delle proposte disponibili. Per gli amanti del movimento all’aria aperta, possiamo suggerire percorsi in e-bike e per la pratica del nordic-walking. Tutte le attrezzature sportive saranno scrupolosamente sanificate dopo ogni utilizzo, in linea con le norme dovute all’attuale momento storico»

Palazzo di Varignana ha dato vita al Progetto “Il nostro impegno per voi“, iniziativa per consentire agli ospiti di poter contare su una segnaletica chiara per vivere al meglio la propria esperienza di soggiorno. Il resort fornisce le indicazioni sulla sicurezza avvalendosi del simbolo della foglia d’olivo, richiamo alla sua pluripremiata produzione olearia ma anche espressione di una rinascita dell’ospitalità.

Dopo aver costituito un comitato di sicurezza a cui collaborano medici e professionisti della sicurezza alimentare e nei luoghi di lavoro, Palazzo di Varignana ha elaborato un protocollo di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, in conformità con le norme stabilite dal governo.

Il resort ha anche messo a punto una serie di proposte di soggiorno “Remise en Forme“, con il supporto della dietista, nutrizionista e farmacista Annamaria Acquaviva, per ritrovare il perfetto equilibrio e la forma fisica ottimale, attraverso soluzioni dedicate al well-being, in cui l’alimentazione funzionale si affianca a un programma di attività fisica personalizzata e a trattamenti estetici mirati.

I programmi per il benessere psico-fisico sono combinati a menu studiati ad hoc, con la consulenza della nutrizionista, dagli chef creativi del ristorante Aurevo.

Sono in fase di implementazione ulteriori programmi benessere; come lo SleepWell (dedicato a chi ha problemi di sonno) e un programma dedicato alla Dolce Attesa per mamme in gravidanza.

Le ricette privilegiano i prodotti dell’azienda agricola di Palazzo di Varignana, che possiede oltre 200 ettari nelle colline che circondano il resort e produce prodotti a km 0, come l’olio extravergine di oliva.

Il giardino ornamentale del resort – di 8 ettari – fa parte del circuito Grandi Giardini Italiani; la struttura inoltre offre nei suoi 30 ettari un vasto parco, un polo sportivo con tennis, paddle, squash e percorso Vitae. Tutte le camere sono dotate di patio, giardino privato o terrazze: ideale anche per poter pranzare o cenare in sicurezza e serenità.