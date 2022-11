Palace Resort acquisisce il 75% del Gruppo Baglioni

La catena Baglioni Hotels & Resorts annuncia una partnership finanziaria strategica con l’azienda leader messicana Palace Resorts: quest’ultima diventerà azionista di maggioranza di Cogeta Spa – la holding che controlla Baglioni Hotels & Resorts – acquisendone il 75%.

Guido Polito rimane ceo del Gruppo – che controlla la collezione italiana di hotel e resort di lusso a Roma, Firenze, Venezia, Londra, Sardegna, Puglia, Maldive e presto Milano – per dare continuità al lavoro con l’obiettivo di espandere il brand in Europa, Asia e Medio Oriente.

L’operazione, secondo la nota congiunta delle due società, apporta reciproci vantaggi: Baglioni Hotels & Resorts potrà rafforzare la sua presenza e notorietà sul mercato Usa – che rappresenta il 70% del business di Palace Resorts – entrando in contatto con i 75.000 membri del Palace Elite Vacation Club, che mettono Maldive e Italia al primo posto nelle loro mete di viaggio. A ciò si aggiunge una maggiore efficienza e diminuzione dei costi operativi, e soprattutto “nuove promettenti aperture a partire da Italia ed Europa, grazie alla diretta acquisizione da parte della divisione Real Estate di Palace Resorts”.

Quest’ultimo a sua volta potrà estendere l’attuale portfolio con l’aggiunta di destinazioni europee di pregio, guadagnando la consolidata esperienza manageriale del team Baglioni che gestirà le future proprietà in Europa, Asia e Medio Oriente. L’iconica e rinomata ospitalità di lusso Made In Italy sarà così esportata nelle Americhe e nei Caraibi, diversificando l’offerta disponibile per i membri e clienti Palace Resorts.

«Sono lusingato che la famiglia Chapur abbia riconosciuto il nostro potenziale di sviluppo in ambito nazionale e internazionale, in qualità di primario brand europeo di accoglienza ai massimi livelli. Continuando a ricoprire la carica di ceo del Gruppo avrò modo di proseguire, insieme a Giuliano Rocchi, vice president, e al management team, il lavoro iniziato e svolto con dedizione da mio padre Roberto Polito quasi 50 anni fa», dichiara Guido Polito.

Gibran Chapur, executive vice president di Palace Resort, sottolinea come «per la famiglia Chapur è un vero onore, abbiamo investito nella Collection Baglioni Hotels & Resorts per svariate ragioni, a cominciare dalla gentilezza e serietà professionale di tutto lo staff dentro e fuori gli alberghi. Sarà un piacere lavorare a fianco del ceo e partner Guido Polito che ha posizionato l’azienda sulla scena internazionale quale emblema dell’arte dell’accoglienza italiana, calorosa ma al contempo discreta. Insieme cresceremo grazie a nuovi investimenti in Europa, Asia e Medio Oriente e alla comprovata esperienza sul campo di Baglioni. I nostri membri del club Palace Elite avranno la possibilità di viaggiare verso nuove destinazioni».