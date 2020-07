Pakistan International Airlines, stop ai voli in Europa per sei mesi

L’Easa, la European Union Air Safety Agency, ha sospeso per i prossimi sei mesi l‘autorizzazione per volare in Europa della Pakistan International Airlines. La decisione arriva dopo le dichiarazioni fatte da 262 piloti della Pia, le cui licenze sono state annullate dal ministero competente pakistano perché definite “dubbie”.

La decisione dell‘Easa decorre a partire dal 1° luglio e, come detto, avrà durata di sei mesi. Al vettore rimane comunque la possibilità di appellarsi, dimostrando la validità degli esami sostenuti dai piloti per conseguire i brevetti di volo.