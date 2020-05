Pakistan International Airlines, partnership con Amadeus per il rilancio

Sono tempi di sfide senza precedenti per l’industria dei viaggi e Pakistan International Airlines (Pia) ritiene che mai come oggi sia importante la strategia di distribuzione. Per questo la compagnia ha firmato un accordo con Amadeus, grazie al quale le agenzie affiliate saranno in grado di prenotare la suite completa nazionale e internazionale di Pakistan Airlines attraverso Amadeus Travel Platform.

«Abbiamo intrapreso un’importante strategia di trasformazione in Pia e ora abbiamo il partner giusto per guidare la nostra crescita futura – afferma Abdullah H. Khan, general manager, public affairs division Pia – Questo accordo ci garantisce una presenza internazionale che non abbiamo avuto finora».

Gli agenti di viaggi Amadeus avranno accesso all’offerta completa Pia senza interruzione di continuità e con aggiornamenti in tempo reale. Così potranno fornire una più ampia e ricca proposta di viaggi ai propri clienti, essere più competitivi e aumentare le vendite.

L’accordo consentirà un incremento dei voli nazionali tra le città principali del Pakistan, tra cui Karachi, Islamabad, Lahore e Peshawar; sostenendo così il traffico commerciale grazie a una maggiore facilità di prenotazione di queste tratte per i viaggiatori d’affari nazionali e internazionali.

«Soprattutto nell’attuale contesto, quando c’è così tanta incertezza, un partner forte come Amadeus ci offre la tecnologia e le capacità di distribuzione di cui abbiamo bisogno per raggiungere i nostri obiettivi di espansione – dice Arshad Malik, chief executive officer di Pia – Abbiamo realizzato importanti investimenti per ristrutturare il nostro business lo scorso anno, gettando le basi per capitalizzare il nostro potenziale di crescita sia nei mercati nazionali che internazionali, e siamo entusiasti di ciò che porterà la partnership».

Maher Koubaa, executive vice president, airlines, Middle East, Turkey & Africa di Amadeus commenta così l’accordo: «È stato un onore essere scelti come partner da Pakistan International Airlines. La nostra tecnologia e la nostra rete di distribuzione sono ora al servizio di Pia. Siamo orgogliosi di fornire ai nostri partner aerei i mezzi più efficienti ed economici per raggiungere gli agenti di viaggi in tutto il mondo. Allo stesso tempo, ci impegniamo a fornire alla nostra rete di agenzie l’accesso alla più ampia e ricca gamma di contenuti al servizio dei viaggiatori. Questo mentre navigano nella situazione difficile contemporanea e ci prepariamo per il futuro».

Questi sono tempi incerti per l’industria dei viaggi, ma ciò non ha scoraggiato Pakistan International Airlines che ha scelto Amadeus come suo partner principale. Anche il direttore commerciale Italia Gabriele Rispoli commenta la partnership: «Le agenzie Amadeus saranno in questo modo ancora più competitive e potranno offrire una proposta ancora più completa ai propri clienti. Amadeus persegue fortemente l’obiettivo di garantire ai propri agenti di viaggio condizioni e processi operativi sempre più favorevoli, e ha trovato in Pia un partner che condivide questa visione».