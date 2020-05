Pagliara spalleggia Astoi: «Stagione a rischio per le isole»

Anche il Gruppo Nicolaus-Valtur supporta con forza la lettera che Astoi ha inviato ai governatori delle regioni Sardegna e Sicilia per chiedere regole certe per far partire la stagione turistica estiva.

Giuseppe Pagliara, amministratore delegato di Erregi Holding – che include i marchi Nicolaus e Valtur – sottolinea: «Se le decisioni prese dai due governatori non dovessero cambiare, sarebbe a rischio la programmazione estiva 2020 nelle destinazioni di Sicilia e Sardegna». Il Gruppo è presente nelle due isole con i suoi 7 resort a marchio Nicolaus club e Valtur, che contano 1.200 camere e oltre 350mila presenze.

«Questo tipo di decisioni non fanno che aggravare una condizione già così complessa come quella attuale del settore turistico», conclude Pagliara.