Pagamenti, obbligo del Pos: cosa cambia dal 1° luglio













Sta per prendere il via il meccanismo di sanzioni per chi rifiuta ai propri clienti i pagamenti elettronici. Entro il 30 giugno prossimo (come stabilito dal decreto Pnrr), commercianti e studi professionali dovranno infatti accettare obbligatoriamente transazioni tramite Pos, per evitare di subire una multa pari a 30 euro più il 4% del valore del pagamento rifiutato.

Dalla misura sono, però, esclusi dall’obbligo gli esercenti o professionisti che dimostrano di essere in una situazione di impossibilità tecnica.

Inoltre, nello stesso provvedimento è stato anche introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per nuove categorie di soggetti in partita Iva, come quelli in regime forfetario che hanno conseguito proventi non superiori ai 65mila euro nell’anno passato.

Fino al 2024, invece, restano escluse le partite Iva a regime forfetario entro i 25mila euro di proventi.