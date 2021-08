Pagamenti in criptovaluta: al The Chedi Andermatt in Svizzera si può













In Svizzera, il luxury hotel The Chedi Andermatt comunica il via libera ai pagamenti in criptovaluta, e nello specifico con Bitcoin ed Ethereum, a partire da un importo di 200,00 franchi svizzeri. Dopo questo lancio, comunica la struttura, sono in programma altri criptoprogetti da realizzare con Bitcoin Suisse.

«Eravamo consapevoli già da tempo che le criptovalute potessero avere un futuro anche nel settore alberghiero. Tenendo conto della sempre più ampia diffusione e accettazione dei pagamenti in criptovaluta, siamo quindi orgogliosi di essere tra i primi hotel di lusso in Svizzera a offrire ai propri clienti l’impiego di queste valute come mezzo di pagamento», ha dichiarato Jean-Yves Blatt, general manager di The Chedi Andermatt.

«Worldline agevola l’accettazione di tutti i mezzi di pagamenti nazionali e internazionali e mette a disposizione la più moderna tecnologia di pagamento per favorire operazioni fluide e senza problemi. Tra i servizi rientra anche da poco tempo l’accettazione delle criptovalute come mezzo di pagamento via Pos. Siamo pertanto davvero felici che The Chedi Andermatt punti come precursore del proprio settore su questo nuovo metodo di pagamento», afferma Marc Schluep, ceo di Worldline Svitzer.