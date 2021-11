Pagamenti in contanti, da gennaio soglia a mille euro













A partire dal 1° gennaio 2022, così come stabilito dal decreto fiscale legato alla legge di bilancio 2020, scatteranno nuove regole in termini di pagamenti in contanti: si potranno infatti pagare solo gli importi che non eccedono la soglia dei mille euro. Per chi sgarra saranno effettuate multe salatissime, che potranno arrivare fino a 15mila euro.

Nel dettaglio, nel percorso di riduzione del contante, si passerà dagli attuali 2mila a mille euro. Tutti i pagamenti in contanti superiori a questa soglia dovranno essere dunque effettuati con mezzi tracciabili. Nessuna ripercussione, invece, sui limiti di prelievi e i versamenti sul proprio conto corrente.

Quanto alle multe, chi effettua un pagamento con denaro contante oltre il limite previsto incorre in una sanzione il cui minimo applicabile è pari all’importo fissato come tetto massimo per pagamenti cash, cioè mille euro. Questa norma non vale per i liberi professionisti, o per chi omette la segnalazione di eventuali irregolarità agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, i quali rischiano multe molto più pesanti, che vanno da un minimo di 3mila euro fino a un massimo di 15mila euro.