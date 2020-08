Pagamenti, il nuovo servizio di Planet per hospitality e food&beverage

La società di pagamenti Planet ha lanciato un servizio integrato di pagamenti digitali per i partner che operano in tutta Europa nei settori hospitality e food&beverage. La nuova soluzione fornisce tutti i servizi – inclusi l’acquiring e l’elaborazione delle transazioni – in un’unica piattaforma, dando la possibilità di nuovi ricavi.

Albergatori e ristoranti saranno in grado di offrire un’esperienza di pagamento migliore anche per gli ospiti cinesi, poiché il servizio di acquiring include anche Alipay e WeChat Pay. La soluzione sfrutta il gateway 3C Payment e fornisce servizi sicuri su più canali in loco, online o via mobile.

Steve O’Donovan, chief payments officer di Planet, ha dichiarato: «Dopo la finalizzazione dell’accordo con 3C Payment, la nostra attenzione si concentra ora sull’integrazione delle attività. Ciò significa lavorare con i nostri nuovi colleghi per aiutare i partner dei settori retail, hospitality, food&beverage e selfservice, a offrire ai loro clienti un’esperienza di pagamento eccezionale e a far crescere i loro ricavi con un’ampia gamma di prodotti e servizi».