Pacchetto Super Sereno, la risposta di GoOpti ai voli cancellati













Sempre più voli vengono cancellati all’ultimo minuto, riprogrammati, dirottati su altri aeroporti; l’industria del volo e le compagnie di taxi sono in sciopero, il traffico è intenso e gli ingorghi bloccano molto spesso le autostrade.

Per questo, GoOpti – che permette di prenotare il proprio transfer low cost, condiviso o privato – promuove il Pacchetto Super Sereno: qualora il viaggiatore dovesse perdere il volo a causa di congestione del traffico o altri eventi imprevedibili, l’azienda acquisterà un nuovo biglietto aereo.

Il pacchetto può essere scelto al momento dell’acquisto del trasferimento GoOpti. «Stiamo assistendo a un periodo molto caldo e anche caotico, per il mondo dei trasporti e del turismo – ha commentato Tomaž Lorenzetti, cofounder and head of business development GoOpti – Crediamo che GoOpti possa essere un importante alleato sia per i viaggiatori, che possono affrontare i trasferimenti da e per gli aeroporti in totale tranquillità, sia per le compagnie aeree nella gestione del traffico dei passeggeri».

«Il nostro impegno nella creazione di servizi su misura e sostenibili ha l’obiettivo di semplificare la vita dei passeggeri eliminando il rischio di costi imprevisti e problemi legati alle coincidenze tra più mezzi di trasporto. Con il nostro servizio aspiriamo a essere la prima scelta di fiducia dei viaggiatori nei trasferimenti door-to-door», ha concluso Lorenzetti.