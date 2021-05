Pacchetti volo+aliscafo: accordo tra Tayaranjet e Liberty Lines













Nuovo patto commerciale tra Liberty Lines e Tayaranjet. Si chiama “I nostri colori, la tua vacanza” e punta ad arricchire l’offerta commerciale del trasporto in vista delle vacanze per i turisti diretti in Sicilia.

Consiste in formule di tariffazione agevolata per il trasporto combinato “aereo+aliscafo” in vista della ripresa della stagione turistica. In concreto, la scontistica applicata sarà la seguente: Tayaranjet offrirà lo sconto di 10 euro sul biglietto ai possessori di un titolo di viaggio Liberty Lines; Liberty Lines offrirà il 15% di sconto sul biglietto per il possessore di un titolo di viaggio Tayaranjet.

Con l’accordo si intende favorire le prenotazioni, migliorando al contempo la connettività tra il centro nord, la Sicilia e le sue isole minori.

«La sinergia con la compagnia marittima della Liberty Lines è il migliore auspicio possibile per stimolare il turista a fare le vacanze in Sicilia – dice Gianfranco Cincotta, country manager della Tayaranjet – Nelle intenzioni dei due vettori ci sarà un rafforzamento di servizi più veloci e convenienti per i viaggiatori».

Potranno usufruire degli sconti i passeggeri che voleranno in Sicilia con Tayaranjet da Milano Linate, Genova, Ancona, Trieste, Perugia per Trapani e che proseguiranno il viaggio per le isole minori con gli aliscafi della flotta Liberty Lines entro le 48 ore per le seguenti destinazioni: Messina/Isole Eolie; Milazzo/Isole Eolie; Palermo/Milazzo/Isole Eolie; Palermo/Ustica; Trapani/Pantelleria; Trapani/Isole Egadi Marsala/Isole Egadi; Lampedusa/Linosa/Porto Empedocle. La scontistica sarà applicata contattando le agenzie di viaggi.

«Siamo lieti di attivare un accordo con un nuovo importante player che investe con decisione sul mercato turistico siciliano – aggiunge Nunzio Formica, direttore commerciale di Liberty Lines – Crediamo che la collaborazione fra aziende diverse che fanno sistema costituisca un vero valore aggiunto per i turisti, che potranno contare su un’offerta combinata di sicura attrattiva».