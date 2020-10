Oyo Vacation Homes acquista le case vacanza di Tui

Oyo Vacation Homes, divisione della catena alberghiera indiana Oyo Rooms, ha acquisito l’attività di case vacanza di Tui, aggiungendo 17mila unità al suo portafoglio e rafforzando la sua presenza in Germania , Austria, Francia e Italia.

Inoltre, in una nota Oyo ha comunicato che continuerà a cercare nuove opportunità di acquisizione, sebbene non abbia fornito dettagli sull’ammontare della transazione avvenuta con Tui. I piani dell’azienda per il mercato spagnolo si concentrano esclusivamente sulla proprietà di case vacanze di fascia alta, senza prendere in considerazione le grandi destinazioni urbane.

Il portafoglio Oyo conta attualmente più di 140mila case di diverse tipologie, situate in vari luoghi del mondo vicino alla natura. Stando a quanto affermato dall’azienda, i proprietari sono 50mila e le loro abitazioni accolgono 2,8 milioni di ospiti all’anno.