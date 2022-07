Overtourism, tetto ai tour di gruppo a Barcellona













Nuova misura anti-overtourism in Europa. Dopo l’aeroporto di Heathrow, dove fino al prossimo 11 settembre è stato imposto il limite di 100mila passeggeri al giorno invitando tutte le compagnie aeree a non vendere più biglietti per questa estate, Barcellona annuncia il taglio alle dimensioni dei gruppi di turisti in visita alle attrazioni della città, e vieta l’uso di megafoni durante i tour.

Le nuove regole della destinazione catalana arrivano in un momento in cui la domanda di viaggio continua ad aumentare dopo oltre due anni di restrizioni Covid, mostrandosi in tanti casi fuori controllo.

A Barcellona, i gruppi turistici non possono più superare le 30 persone nei tour condotti al centro di Barcellona (noto come Distretto Uno), dove i livelli di densità turistica sono più elevati. Per intenderci, qui troviamo il Quartiere Gotico, Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera e La Barceloneta.

Nelle aree più piccole, invece, i gruppi sono limitati alle 15 persone.