Outpayce, ora Amadeus prepara la sua moneta elettronica

Si chiamerà Outpayce la nuova business unit dedicata ai pagamenti di Amadeus, operativa a partire dal 1° gennaio 2023.

L’obiettivo di Amadeus – così come riportato da Hosteltur – è quello di rafforzare l’attuale segmento payment, oltre che sviluppare un nuovo spazio integrato per le aziende del travel, agenzie di viaggi comprese.

Come primo step di sviluppo, Amadeus ha richiesto alla Banca di Spagna una licenza per operare come istituto di moneta elettronica, che le consentirà di fornire servizi regolamentati (come ad esempio l’emissione di carte di debito prepagate) prima in Spagna e successivamente nello spazio economico europeo.

Ottenuta la licenza dalla Banca di Spagna, Amedeus inizierà a operare le sue nuove soluzioni di pagamento tramite la B2B Wallet, che le agenzie di viaggi, sempre per fare un esempio, utilizzano per pagare i fornitori.