L’Oceano indiano la fa da padrone con la tripletta dorata di Maldive, Mauritius, Seychelles. Caraibi a spizzichi e bocconi con Repubblica Dominicana e Aruba. Un assaggio di medio raggio, benché amatissimo, con l’Egitto limitato a Sharm El Sheikh e Marsa Alam. Sono le sei destinazioni extra Schengen, tipicamente invernali e apprezzate dagli honeymooner, dove da domani sarà possibile viaggiare grazie all’ordinanza sui corridoi turistici Covid free appena firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Una notizia che era nell’aria, a cui enti del turismo, operatori e catene alberghiere si stavano già preparando.

Ma vediamoli uno per uno i fantastici sei di questa prima winter long haul dell’era Covid.

SEYCHELLES. Oggi rappresentato da Ita Strategy nella persona di Danielle Di Gianvito, la destinazione comunica in tempo reale il via libera ai viaggiatori “greenpassati” (passi il neologismo) e tamponati. Le nostre isole, afferma la marketing representative di Seychelles Tourism in Italia, «sono felici di accogliere i turisti italiani per un’esperienza indimenticabile in totale sicurezza». La destinazione, sottolinea, ha «lavorato costantemente a stretto contatto con strutture ricettive, compagnie aeree e tour operator per sviluppare e preparare l’accoglienza dei viaggiatori internazionali».

Tra le regole d’accesso alle Seychelles, oltre ai tamponi previsti dal nostro governo, la compilazione a pagamento della Health Travel Authorisation sul sito seychelles.govtas.com.

MAURITIUS. Con i suoi bubble resort e la riapertura a step che culminerà il 1° ottobre con il sì all’ingresso dei viaggiatori vaccinati da tutto il mondo, Mauritius è prontissima a ricevere gli italiani. Proprio in queste ore la Tourism Promotion Authority ha annunciato la seconda fase di Mauritius Now, campagna lanciata a inizio anno per promuovere la meta facendo leva sulla sinergia pubblico-privato. L’iniziativa, che si appoggia all’omonimo microsito mauritiusnow.com, include video ripresi da webcam installate in punti chiave dell’isola per mostrarne lagune e spiagge in presa diretta, con i mauriziani intenti nelle attività quotidiane, a dimostrazione di come Mauritius sia sicura e piena di vita. Preparati ad accogliere gli italiani i resort della catena Beachcomber guidati nel nostro Paese da Sheila Filippi, entusiasta per la riapertura.

MALDIVE. Con lo slogan “the sunny side of life”, anche la Maldives Marketing & Public Relations Corporation si prepara a spingere sulla promozione in Italia. Gli atolli maldiviani – fondamentali per l’operatività di t.o. specializzati come Sporting Vacanze – restano il cuore del cosiddetto mare d’inverno, da sempre in cima ai desiderata delle coppie in viaggi di nozze. In attesa della rimozione dei paletti, da più parti reputati ingiustificati, quest’estate la destinazione aveva lanciato il concorso internazionale Thasveeru: Maldives Through Art, il cui obiettivo era promuovere la bellezza naturale dell’arcipelago con le opere di artisti locali e non solo, invitati a dipingere e interpretare le Maldive attraverso il tema “Celebration of Nature: Beautiful Ecosystems”.

REPUBBLICA DOMINICANA. Tornano, seppur solo in parte, anche i viaggi ai Caraibi con i corridoi su destinazioni-chiave come la Repubblica Dominicana. Notizia accolta con grande euforia dal team di Viva Wyndham che, proprio nei giorni scorsi, in vista dell’attesa ripartenza, aveva anticipato al primo ottobre l’apertura Wyndham Dominicus Palace, situato a Bayahibe, struttura che oggi si presenta con nuovi arredi e decori nella lobby, l’area centrale rinnovato e il pueblito creolo con i negozi di artigianato rimodulato. «La nostra azienda – commenta Giuliana Carniel, vice president sales and revenue management – non si è mai fermata e ha usato il tempo di chiusura per investire, così che alla ripartenza clienti e operatori potessero trovare, non solo ciò che già conoscevano, ma nuovi stimoli».

Anche gli Stati Uniti, di recente, hanno ridotto al livello 2 (ottimale per viaggiare in sicurezza) l’allerta relativa al Covid per i viaggi in Repubblica Dominicana. «Non smetteremo di vigilare e di fare in modo che tutti i protocolli di sicurezza che abbiamo seguito finora siano rispettati», è la promessa del ministro del Turismo David Collado.

ARUBA. Anche la “One Happy Island” caraibica, ovvero Aruba, è oggi una destinazione accessibile al mercato italiano. Sul sito aruba.com tutte le informazioni per chi sceglie la destinazione. Un capitolo è dedicato, naturalmente, ai protocolli di sicurezza. I viaggiatori dai 12 anni in su sono tenuti ad “avere sempre con sé una mascherina” da utilizzare in volo, in aeroporto e in tutti i luoghi chiusi come negozi, market, musei e casinò. Nessun obbligo, ma una sentita raccomandazione, affinché questa venga impiegata anche nei luoghi all’aperto dove non è possibile mantenere il distanziamento sociale.

EGITTO. A lungo in bilico, la Terra dei Faraoni riapre limitatamente alle sue principali destinazioni sul Mar Rosso: ovvero Sharm el Sheikh e Marsa Alam, mete preziose per le casse di adv e t.o., accessibili a viaggiatori non solo altospendenti. La notizia è stata accolta con moderato entusiasmo dalle dmc locali, tuttora orfane delle crociere sul Nilo e timorose che green pass e tamponi scoraggino le famiglie con bambini, target fondamentale per il Paese. Dopo la chiusura della sede italiana dell’Ente per il turismo egiziano, la rappresentanza della destinazione resta in capo all’Ambasciatore a Roma, Hisham Badr, che di recente ha incontrato il ministro italiano del Turismo, Massimo Garavaglia, con l’intento di favorire l’attivazione dei corridoi.

Al tavolo tecnico permanente istituito presso il ministero della Salute ora il compito di valutare il rispetto dei protocolli. E considerare, ci si augura presto, l’apertura di nuove destinazioni.