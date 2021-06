«Outgoing e riaperture subito»:

il grido delle agenzie di viaggi













Maavi scende per la quinta volta in piazza dall’inizio della pandemia, più precisamente in Piazza Indipendenza a Roma, per chiedere a gran voce che siano riconosciuti dignità e sostegno al settore ma soprattutto che ne sia garantita la sostenibilità economica, con la riapertura delle destinazioni turistiche estere.

Dopo aver sentito l’annuncio della manifestazione, che di fatto è il secondo Dignity Day (il primo lo scorso 12 gennaio, ndr), il ministro Massimo Garavaglia, stando al racconto di Enrica Montanucci, l’avrebbe chiamata per darle appuntamento a mezzogiorno. «Questo è il grande risultato di oggi, anche se non saremo tantissimi, viste le 24 ore sole di preavviso», dichiara la capofila dell’associazione prima dell’inizio della protesta.

La prima domanda che la presidente di Maavi farà al ministro sarà sulle riaperture. «Perché – afferma – se non riaprono le destinazioni a settembre, una volta finita di vendere l’Italia, finiremo tutti per strada. Ricominceranno le rate dei prestiti e non ci sarà più nulla da vendere. Chiediamo di riaprire almeno alcune destinazioni fondamentali e fattibili come Egitto, Usa e Oceano Indiano».

Anche questo ministro, infatti, non ha ancora ben capito l’importanza dell’outgoing, accanto al ben più noto incoming in Italia. «Garavaglia ha ascoltato molte voci in questi mesi, troppe. È anche vero che fino a che ci sarà qualcuno che va in televisione a dire che il turismo è ripartito e siamo in un nuovo boom, sarà difficile farglielo capire. Ci vorrebbe coesione tra associazioni per dare alle istituzioni un messaggio univoco e forte», dichiara Montanucci.

Altro topic fervente in piazza è la notizia che riguarda l’ennesimo blocco della seconda tranche del fondo perduto, ancora non pervenuta a centinaia di agenzie. «Non mi importa dei giochi di potere, mi interessa solo che tantissime agenzie di viaggi non hanno ancora avuto quello che gli spetta da mesi – incalza la presidente – È di ieri la notizia che l’invio della seconda tranche ha subito un arresto perché la persona che se ne occupava al ministero ha chiesto di essere trasferita al ministero della Cultura ed è in malattia. Ma è possibile che non ci sia un sostituto?».

In realtà al ministero non sapevano neanche della situazione che si era venuta a creare. «L’hanno scoperto ieri con noi. Hanno risposto che faranno qualcosa e che comunque gli risultano solo 67 agenzie ancora in attesa del fondo. Ah sì? Nel giro di poche ore gli ho mandato un file Excel con almeno 570 agenzie che mi hanno confermato di essere ancora in attesa».

Nel frattempo, alla spicciolata, arrivano in piazza Indipendenza agenti di viaggi da tutta Italia. Nonostante l’afa. Nonostante tutto.