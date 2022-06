Out Of The Blu, l’agency di Bluvacanze specializzata nel corporate













Il Gruppo Bluvacanze, detenuto al 100% da Msc Cruises, apre anche al mercato corporate di servizi di comunicazione e arricchisce l’offerta con una in house agency specializzata nella live conmunication.

Nasce così il progetto Out Of The Blu, che segue la filosofia di Msc «che mette sempre al centro la cura per le persone – ha dichiarato il ceo del Gruppo Bluvacanze, Domenico Pellegrino, presentando la valenza strategica di Out Of The Blu – Il Gruppo Bluvacanze vuole oggi affiancare alle sue consolidate competenze logistiche quei servizi necessari per completare la sua offerta di servizi: Out of the Blu è un’agenzia specificatamente dedicata alla comunicazione integrata e agli eventi omnichannel, con una mentalità aperta ad interpretare la fluidità delle nuove esigenze di mercato».

In sintonia con i valori dell’intero Gruppo Msc, Out of the Blu intende quindi caratterizzarsi proponendo un modello operativo centrato su una vera componente umana e che ben si sintetizzi nei tre pillar: Passion, People, Performance. Ciò significa che se la passione è il vero motore creativo e la persona umana rappresenta l’orientamento valoriale, la performance è la tangibile sintesi di tutto ciò: è qualità, efficienza ed efficacia di una consulenza progettata per aiutare i clienti a raccontare e raccontarsi.

«Questa è per noi la strada giusta; ed è un servizio che il mercato ci richiedeva – aggiunge Giorgio Garcea, chief commercial & operation officer dell’area corporate travel – Lo testimonia il fatto che il team Out of the Blu ha già iniziato a operare con successo. È un valore aggiunto che poniamo al servizio e a completamento dei dipartimenti operativi esistenti: come quello del team Mice guidato da Maria Guadalupe Lucasevich, così come di altre aree quali quelle degli Sports Events, dove abbiamo Leonello Camerano Spelta Rapini come operation manager».