Otto regole anti coronavirus per gli ospiti di B&B Hotels

B&B Hotels Italia annuncia un nuovo protocollo di sanificazione conforme agli standard e alle normative vigenti. Una serie di provvedimenti che prevedono la messa in sicurezza di tutti gli ambienti, accompagnato a un dettagliato processo operativo che B&B Hotels Italia ha sviluppato a tutela degli ospiti e dello staff delle strutture garantito dal Safety Label High Quality Anti Covid-19 elaborato in collaborazione con B.C.O Consulting.

A supporto dell’operatività sono state individuate 8 Golden Rules “Help us Helping You” che il personale in hotel e i clienti sono invitati a seguire tra cui: l’utilizzo di dispositivi Dpi certificati (mascherine, guanti, calzari e soluzioni igienizzanti e disinfettanti), plexiglas protettivi presso i desk di accoglienza, linee di distanziamento sul pavimento, la restrizione dell’utilizzo delle aree comuni, l’invito all’utilizzo dell’ascensore una persona alla volta e il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

Il processo di sanificazione viene applicato nei corridoi, nelle aree comuni e nelle camere quotidianamente grazie anche all’utilizzo di macchine ionizzatrici atte alla purificazione dell’aria indoor.

«Conscio della situazione relativa alla diffusione del coronavirus e in costante monitoraggio delle notizie diffuse dalla World Health Organization, desidero rassicurare personalmente i nostri ospiti, i nostri partner, i nostri collaboratori e tutti i B&B Hotels Lovers, che B&B Hotels Italia attua da sempre ogni misura cautelativa a tutela della salubrità dei propri ambienti», commenta Valerio Duchini, presidente e ad di B&B Hotels Italia.

In linea con le normative sanitarie nazionali, B&B Hotels Italia propone pratiche breakfast box a sostituzione della colazione a buffet. Disponibili in diverse tipologie (dolce, salato e gluten free), le box sono acquistabili su hotelbb.com o direttamente in hotel al momento del check in.

Il B&B Shop completa l’offerta, grazie a una vasta selezione di prodotti food & beverage, tra cui piatti pronti riscaldabili al microonde e prodotti per la cura della persona, tra cui un safety kit composto da mascherina, gel igienizzate e guanti (disponibile anche su hotelbb.com).

B&B Hotels Italia continua con motivazione a voler offrire ospitalità in modo competitivo e lancia la nuova offerta Stay Flexi, garantendo il miglior prezzo assoluto con una politica all’insegna della flessibilità disponibile su hotelbb.com.

Infatti, a partire dal 28 aprile 2020 fino a marzo 2021, i clienti potranno usufruire dell’offerta che permette di modificare le date del proprio soggiorno fino a 24h prima del giorno dell’arrivo, riprenotando nella stessa struttura entro 12 mesi dalla data di prenotazione, con un eventuale adeguamento tariffario.

Con questa politica B&B Hotels garantisce ai propri clienti di poter viaggiare in piena sicurezza al miglior prezzo disponibile.

«Con il lancio della Stay Flexi desideriamo dare un segnale di vicinanza rassicurando i nostri clienti di poter accedere ad una tariffa sempre modificabile per poter viaggiare in maniera flessibile e senza pensieri», conclude Duchini.

B&B Hotels Italia non si dimentica dei suoi clienti più fedeli. A tutti i clienti iscritti al B&B Hotels Club, programma fedeltà della catena, B&B Hotels regala l’estensione di 12 mesi al programma, per permettere ai member di ricominciare a viaggiare in sicurezza.