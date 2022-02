Otto nuovi ingressi nell’associazione “I borghi più belli d’Italia”













Otto new entry nell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”: nei giorni scorsi il consiglio direttivo, su proposta del comitato scientifico, ha infatti deliberato l’ammissione di altri sette nuovi borghi e di un borgo ospite, che si vanno ad aggiungere ai 12 certificati a fine 2021.

Si tratta di Bagnara di Romagna in provincia di Ravenna, di Deiva Marina in provincia di La Spezia, di Gesualdo in provincia di Avellino, del comune di Ingria (Torino), di Miglionico in provincia di Matera, di Rosazza (Biella), di Varzi (Pavia) e di Lollove (Nuoro), come borgo ospite.

Salgono quindi a un totale di 334 i borghi che ad oggi fanno parte dell’associazione e tutti hanno superato il procedimento di certificazione, che conta 72 parametri, a sua volta certificato ISO9001.

Secondo l’Istat nel 2019, ultimo anno prima dell’emergenza Covid, i borghi italiani hanno registrato oltre 4,2 milioni di visitatori con un incremento del +16% rispetto al 2018.