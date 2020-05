Ota Viaggi, tutte le date di apertura della summer

La stagione estiva di Ota Viaggi partirà il 13 giugno, e per le prenotazioni il t.o. ha scelto la cancellazione gratuita fino a 21 giorni prima della partenza. «Stiamo facendo un enorme sforzo – dichiara Massimo Diana, direttore commerciale dell’operatore – Noi, come tutti i tour operator e le catene alberghiere, siamo consapevoli degli attuali punti interrogativi e dei freni che possiamo trovare tra regione e regione in termini di disposizioni. Indipendentemente dalle incertezze governative, però, stiamo facendo davvero di tutto per salvare l’estate».

Quindi, avanti tutta con le riaperture. A partire dal Costa del Salento, in Puglia, per cui è previsto uno sconto del 5% per chi prenota entro il 1° giugno. A seguire, il 14 giugno, toccherà a Blu Salento, che al momento non prevede alcuna offerta, al Rivamarina e al Pietrablu, entrambi proposti con uno sconto del 10% sulle prenotazioni confermate entro il 1° di giugno. Stesso discorso per il Grand Hotel Riviera, sempre in Puglia.

Il 19 giugno aprirà il Torre del Barone in Sicilia, mentre il 21 è prevista l’opening di Torre del Faro e di Porto Greco, in Basilicata, di Le Cesine, del Basiliani (per questi due sconto del 10% sulle prenotazione entro il 1° giugno), del Ticho’s e di Torre Guaceto in Puglia, dove riaprirà anche il Maritalia, con una scontistica del 20% se il booking viene confermato entro il 1° giugno.

Riguardo Basilicata e Calabria, il 21 giugno riapriranno l’Argonauti Sea Life Experience, il Marinagri e il Club Bahja. Su quest’ultima, situata nel cosentino, c’è uno sconto del 25% per soggiorni fino al 4 agosto e dal 25 agosto in poi.

Serie di riaperture, poi, il 25 giugno. Tra queste troviamo, in Sardegna, oltre al Cala Luas e all’Arbatax Park, anche il Marina Rey, l’Eurovillage e il Baia Aranzos, con quarto letto gratuito (per bambini tra i 3 e i 13 anni non compiuti) per prenotazioni entro il 1° giugno.

L’agenda Ota Viaggi prosegue, infine, con le seguenti date: Sant’Elmo, Laconia, Freebeach, Limone Beach, Marmorata Village, Club Esse Roccaruja, Club Esse Sporting Club, Club Esse Le Tonnare (Sardegna, 26 giugno); Club Esse Calagonone Beach, Club Esse Palmasera, Club Esse Calabitta, Club Esse Posada Beach, Club Esse Capo d’Orso Residence (Sardegna, 30 giugno); Hymera Beach, Costa Verde, Saracen Hotel (Sicilia, 26 giugno); Athena Resort, CdsHotels Terrasini (Sicilia, 28 giugno); Pugnochiuso Resort (Puglia, 27 giugno); Cala del Turco (Puglia, 28 giugno); Sairon Village, Santa Sabina (Puglia, 5 luglio); Villaggio Minerva (Calabria, 27 giugno); Club Esse Sun Beach, Borgo di Fiuzzi, Pizzo Calabro Resort, Nicotera Beach (Calabria, 28 giugno); Nausicaa Village (Calabria, 1° luglio); Club Esse Mediterraneo (Abruzzo, 28 giugno); Uappala Hotel Lacona (Toscana, 3 luglio); Calaginepro, Giardini di Calaginepro (Campania, 30 giugno); Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando, Hotel Terme President, Hotel Cristallo Palace, Hotel Zaro (Campania-Ischia, 5 luglio).