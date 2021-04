Ota Viaggi riparte dalla Puglia: educational al Riva Marina Resort













Ripartenza. È l’unica parola d’ordine, ormai, a rimbombare decisa tra gli uffici delle aziende del turismo. È la parola d’ordine che ripete con decisione Massimo Diana, direttore commerciale di Ota Viaggi, che annuncia un educational in Puglia dedicato alle agenzie di viaggi con la collaborazione di alcuni partner-chiave, che saranno svelati nel corso dei prossimi giorni.

L’appuntamento è da venerdì 4 a domenica 6 giugno al Riva Marina Resort, per dare il via all’inizio dell’estate 2021, «confermando alla distribuzione e quindi anche ai clienti finali come viaggiare in sicurezza sia possibile: «I protocolli anti Covid messi a punto, e che presenteremo in Puglia, prendono spunto da quello di Msc Crociere, che ha fatto scuola in tutto il mondo».

Il tour operator, dunque, durante i tre giorni cercherà di dare tutte le indicazioni necessarie per poter spiegare ai viaggiatori cosa vorrà dire optare per una vacanza in villaggio. «Illustreremo i protocolli stilati: le regole messe a punto, e condivise con gli esperi del settore, hanno come obiettivo primario di garantire agli ospiti, non solo del Riva Marina Resort ma di tutte le oltre 80 strutture presenti nel catalogo di Ota Viaggi, un soggiorno in totale relax e sicurezza», ha aggiunto Diana.

Diversi gli ospiti speciali presenti in Puglia per l’educational del t.o, «che vuole dimostrare la forza e la solidità di un’azienda che, dopo essersi adeguata a tutte le normative vigenti, non vede l’ora di rimettersi in moto. Sarà un weekend tutto dedicato alla ripartenza, finalmente alle porte», ha concluso il direttore commerciale.