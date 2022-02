Ota Viaggi presenta l’extra catalogo Estate 2022













Nuove strutture extra catalogo per l’estate di Ota Viaggi, che proprio nelle scorse settimane ha dato il via alle vendite del Mare Italia 2022, che vede la Sardegna solita punta di diamante dell’offerta. L’obiettivo dell’azienda guidata dalla famiglia Aprea è di consentire alle agenzie di viaggi – alle prese con il difficile rilancio post Covid – di avere più alternative e soddisfare le diverse esigenze dei propri clienti.

Tra le nuove proposte, consultabili sul sito web Ota Viaggi, è possibile trovare diverse strutture in alcune tra le regioni più belle della Penisola, come l’Hotel Club Selinunte Beach in Sicilia; il Family Village di Otranto Frassanito, il Marelive di Torre Sant’Andrea, il Villaggio Piano Grande e il Green Park Village di Vieste in Puglia; il Sybaris Costa Hotel a Sibari e La Porta Del Sole di San Ferdinando in Calabria; il Cristallo Palace Hotel Terme e il President Hotel in Campania a Ischia; il Baia Toscana Resort di Tirrenia in Toscana.

Le dieci strutture annunciate rientreranno anch’esse nelle promo esclusive di Ota Viaggi come Io Prenoto… Anticipa l’Estate, così come nella campagna commerciale Prenota Prima, offerte che premiano tutti coloro che bloccano la loro vacanza in anticipo.

«C’è tanta voglia di fare, di reagire, dobbiamo crederci perché tra le mani abbiamo la vera occasione di ripartenza», aveva dichiarato il direttore commerciale dell’operatore, Massimo Diana, a L’Agenzia di Viaggi Magazine a margine del lancio del catalogo Mare Italia 2022, che annovera new entry tra cui il Mangia’s Sea View Resorts and Clubs Hotel del Golfo, in Sardegna nei pressi di Sassari, e lo Sporting Club Cefalù in Sicilia.