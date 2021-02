Ota Viaggi lancia la sua estate dedicata ai gruppi













Il tour operator Ota Viaggi, specializzato sul Mare Italia, ha presentato le sue proposte studiate per la stagione estiva e dedicate ai gruppi.

L’operatore romano, infatti, ha selezionato pacchetti esclusivi e formule personalizzate in base alle singole esigenze per le vacanze in Sardegna & nel Sud Italia in una delle 80 strutture dislocate nel Paese

Tutte le informazioni e preventivi sulle promozioni dedicate ai gruppi sono già disponibili per le agenzie di viaggi.

Dopo le novità legate alla nuova campagna “Io Prenoto…” che prevede la cancellazione gratuita fino a 21 giorni prima della partenza, un acconto del 10% per bloccare la prenotazione, il rimborso in caso di mancata partenza e nessuna quota di gestione –e la promo “Prenota Prima” che da la possibilità, bloccando la propria estate entro il 1° aprile, di usufruire di una serie di agevolazioni legate a tantissime strutture – ora il tour operator, dall’alto della sua esperienza trentennale, ha pensato di dedicare una serie di agevolazioni anche ai gruppi di viaggiatori più numerosi.