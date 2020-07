Ota Viaggi lancia il nuovo sito internet con l’area adv

È online il nuovo sito internet di Ota Viaggi, il tour operator romano specializzato sul Mare Italia. Il portale è stato completamente rinnovato con una nuova veste grafica, una navigazione più intuitiva e un sistema responsive adatto alla consultazione da qualsiasi dispositivo.

Ulteriore novità, infine, è l’inserimento delle descrizioni sulle policy adottate dalle strutture per ospitare i clienti.

La home page presenta tutte le informazioni utili: sia per le agenzie (con le offerte web e la registrazione nell’area Adv per effettuare prenotazioni), sia per il cliente finale (che può trovare l’agenzia più vicina per formalizzare la prenotazione).