Ota Viaggi, Diana: «Così ricostruiamo il mare Italia»













Nuove strutture, un rigoroso protocollo sanitario anti Covid, accordi più strutturati con le aziende di trasporto e un educational in Puglia, al Riva Marina Resort, per rincontrare agenzie di viaggi e partner. È così che Ota Viaggi ricostruisce il suo Mare Italia e raccoglie il guanto di sfida del post pandemia, con la chiara ambizione di tornare a viaggiare in sicurezza.

«Per noi è molto importante essere riusciti a confermare il 95% della programmazione dello scorso anno – ha dichiarato Massimo Diana, direttore commerciale del t.o. – Per l’estate 2021 ci sono alcune new entry di cui siamo molto felici, come l’Hotel Cala Blu in Sardegna e il Pollina Resort in Sicilia».

Proprio la Sardegna, spiega il direttore commerciale, risulta essere super gettonata: «Puntiamo molto anche sul Marina Rey, Marina Resort ed Eurovillage. L’estate scorsa è stata un ottimo banco di prova. In base all’esperienza acquisita e alle nuove disposizioni abbiamo strutturato dei protocolli che hanno come obiettivo quello di rendere il soggiorno in tutte le nostre strutture assolutamente sicuro».

Quanto ai voli, «c’è ancora l’incognita Alitalia, ma per fortuna con Volotea stiamo facendo un buon percorso di crescita. Situazione simile anche con il trasporto via nave. Confidiamo sempre che Tirrenia operi come gli scorsi anni, ma nello stesso tempo stiamo lavorando per far crescere i rapporti con Grimaldi, Gnv e Corsica Sardinia Ferries», conclude Diana.