Ota Viaggi, concorso per agenzie dedicato a Israele













Un concorso per le agenzie di viaggi dedicato a Israele. È una delle ultime novità messe in campo da Ota Viaggi e annunciata nel corso di un evento organizzato dall’Ufficio nazionale israeliano del turismo a Napoli, che ha visto la partecipazione anche di Wizz Air, easyJet e Caleidoscopio Group.

A presenziare all’evento campano per conto di Ota Viaggi è stato Massimo Diana, il direttore commerciale: «Questa iniziativa ribadisce l’idea che la nostra azienda ha sempre avuto di collaborazione e networking, anche e soprattutto tra società che non offrono lo stesso prodotto. L’obiettivo è chiaramente quello di unire le forze per dare quanto più supporto possibile alle agenzie. Se il settore riparte tutti ne beneficiamo».

«Per tenere vivo il marchio e viva la relazione con le adv – prosegue Diana – ci è sembrato giusto offrire un premio, anche per ringraziare Israele e Caleidoscopio. Il concorso scadrà il 31 marzo prossimo: chi avrà la miglior performance di vendita su Israele con Caleidoscopio vincerà una vacanza per due al Riva Marina in Puglia».

Tra novembre e dicembre, inoltre, Ota Viaggi organizzerà una serie di serate con i partner e le agenzie: «A causa delle incertezze dovute al Covid non abbiamo potuto fare l’educational di fine stagione. Per questo faremo delle cene in cui presenteremo le novità 2022, il prodotto neve e quelle sul booking online».

Nell’attesa, l’operatore dà appuntamento a tutti a Ttg Travel Experience: «Alla fiera di Rimini avremo un ricco calendario di speech dove appunto presenteremo le novità e in particolare quelle sul booking online. Ci sarà anche un appuntamento dedicato alla stampa».