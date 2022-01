Ota Viaggi apre le vendite Mare Italia 2022













Due sezioni, con una grafica rivoluzionata e più strutture nell’offerta. Torna il Mare Italia targato Ota Viaggi, che ha lanciato il nuovo catalogo 2022 – con la Sardegna come sempre punta di diamante – e ha trasmesso il suo ennesimo messaggio positivo al mercato: «C’è tanta voglia di fare, di reagire, dobbiamo crederci perché tra le mani abbiamo la vera occasione di ripartenza», ha dichiarato il direttore commerciale dell’operatore a L’Agenzia di Viaggi Magazine.

«Siamo ormai consapevoli di dover convivere con la pandemia e le sue ripercussioni, dobbiamo sfruttare la voglia di viaggiare e la nostra professionalità», ha aggiunto Diana.

Le strutture a catalogo sono passate da 78 a 82, e tra le new entry troviamo anche il Mangia’s Sea View Resorts and Clubs Hotel del Golfo, in Sardegna nei pressi di Sassari, e lo Sporting Club Cefalù in Sicilia. In Calabria, invece, aumentata l’offerta al Bahja di Paola.

«Il volume è stato suddiviso in due sezioni – ha proseguito Diana – una più grafica e commerciale utile sia per le agenzie di viaggi che per gli interlocutori, l’altra tecnica e definita in un prontuario con listino e schede specifiche. Abbiamo fatto questa scelta non solo per questioni di marketing, ma anche per cautela: se dovesse accadere qualcosa dovremmo ristampare solo il prontuario».

Le vendite sono dunque aperte e pensiamo all’estate 2022, «con le prime aperture fissate per metà maggio», ha concluso il direttore commerciale.