Ota svela i super ospiti dell'educational al Riva Marina Resort













Svelati i primi ospiti dell’educational firmato Ota Viaggi in programma in Puglia, al Riva Marina Resort, dal 4 al 6 giugno 2021.

“Dopo l’eccezionale accoglienza che le agenzie di viaggi hanno riservato alla manifestazione – si legge nella nota dell’operatore – si annunciano alcuni personaggi di rilievo che interverranno nell’arco dei tre giorni: Leonardo Massa, country manager Italia di Msc Crociere; Nicola Bonacchi, vice president leisure sales di Alitalia; Massimiliano Vollero​, global sales director di Volotea”.

Massa, Bonacchi e Vollero saranno i testimonial delle proprie aziende, e durante lo speech di sabato pomeriggio parleranno dei protocolli di sicurezza messi in atto dalle loro compagnie in previsione dell’estate 2021.

«Illustreremo i protocolli stilati: le regole messe a punto, e condivise con gli esperi del settore, hanno come obiettivo primario di garantire agli ospiti, non solo del Riva Marina Resort ma di tutte le oltre 80 strutture presenti nel catalogo di Ota Viaggi, un soggiorno in totale relax e sicurezza», aveva dichiarato Diana durante l’annuncio dell’educational in Puglia.