Ota lancia il blog dedicato ai viaggiatori













Dopo l’avvio della campagna “Io Prenoto”, in vista dell’estate 2021, e il susseguirsi di webinar dedicati alle agenzie, Ota Viaggi annuncia un’ulteriore novità e apre un blog, fatto di informazioni, consigli e curiosità sul mondo dei viaggi.

Il blog è reperibile in una nuova sezione all’interno del sito web dello specialista del Mare Italia, che alla direzione commerciale vede Massimo Diana. “Divulgheremo – si legge nella nota dell’operatore – consigli e ultime notizie sulle meraviglie nascoste di alcune tra le località più belle del mondo, sui paradisi del nostro Paese, sui luoghi imperdibili da visitare e su tantissime piccole curiosità da non lasciarsi assolutamente scappare”.

Un progetto questo, conclude il t.o, “per avvicinarsi ancora di più ai viaggiatori, accompagnandoli in ogni piccolo step, dalla scelta della località, passando per quella della struttura, fino ad arrivare a tutte le informazioni necessarie per viaggiare con tranquillità”.