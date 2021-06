Ota, Diana: «Sicurezza e marketing per rilanciare il Mare Italia»













«L’obiettivo era aggiungere la giusta dose di voglia ed entusiasmo agli agenti per affrontare questi mesi di ripresa e in particolar modo la stagione estiva 2021 – ha dichiarato Massimo Diana, direttore commerciale di Ota Viaggi – Ci siamo riusciti, dopo tanto lavoro e parecchia fatica. Sono soddisfatto del successo ottenuto, e negli occhi degli agenti di viaggi presenti in Puglia ho trovato il giusto riscontro, credo sia il miglior coronamento di questi tre giorni di educational».

Sono queste le parole del direttore commerciale di Ota Viaggi a margine della tre giorni in Puglia, a Brindisi, al Riva Marina Resort per un weekend ricco di contenuti e aggiornamenti, che ha visto protagonisti agenti di viaggi provenienti da tutta Italia. A questo fine settimana, si aggiungerà un ulteriore educational in Sardegna in programma dal 29 settembre al 3 ottobre prossimi al Marina Rey Beach Resort.

Non solo divertimento, ma particolare attenzione anche alla sicurezza, grazie all’attuazione di rigidi protocolli anti Covid già sperimentati da Msc Crociere e che sono stati implementati all’interno di tutte le strutture del catalogo Ota, per garantire una vacanza il più possibile serena ai viaggiatori.

Main focus dell’evento è stato lo speech che ha coinvolto diverse personalità del mondo del turismo, moderate dal giornalista Roberto Gentile. Domenico Aprea, ceo di Ota Viaggi, il cfo Mario Aprea, e Massimo Diana hanno illustrato la filosofia dell’azienda, incentrando i loro interventi intorno a un unico concetto: la ripartenza.

Sul palco sono intervenuti anche Leonardo Massa, country manager Italia di Msc Crociere, Nicola Bonacchi, vice president leisure sales di Alitalia e Massimiliano Vollero, global sales director di Volotea. A loro, sul palco, si è aggiunto anche Antonio Vitiello, ceo di av communication, società a cui è stata affidata la direzione marketing e comunicazione di Ota.