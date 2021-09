Osservatorio Emma Villas: “Exploit degli affitti brevi di lusso in Italia”













Estate record per gli affitti brevi di ville in Italia. Lo conferma l’Osservatorio Emma Villas, operatore specializzato nel settore del vacation rental (appunto affitti brevi di ville e tenute di pregio con piscina privata), realizzato analizzando le prenotazioni degli oltre 430 immobili gestiti in esclusiva tra ville e tenute di pregio in Italia, effettuate dai circa 30mila clienti italiani e internazionali ospitati nel corso della stagione.

Dai dati dell’Osservatorio emerge infatti che nel 2021 sono state 3.370 le prenotazioni (corrispondenti a 4.553 settimane di soggiorno) di chi ha scelto la villa per le sue vacanze o momenti di relax. Un dato che non solo supera del 55% l’anno precedente quando, nello stesso periodo, si registravano 2.169 prenotazioni, ma supera del 6,5% anche il 2019, quando le prenotazioni furono 3.164, per un totale di 4.193 settimane.

Tra le regioni più gettonate, la Toscana è la regina, con 2.300 settimane prenotate e con un indice di occupazione pari all’81% in alta stagione per le sue 214 ville, seguita dall’Umbria, che ha visto le 84 ville di pregio nei suoi confini essere prenotate per 746 settimane, con un’occupancy in alta stagione del 79%. Al terzo posto, per numero di settimane prenotate (286) le Marche, con un’occupazione delle strutture che è arrivata all’88% in alta stagione. Se invece si analizza la percentuale del prenotato sul disponibile in alta stagione – la cui media nazionale è del 79% – l’Abbruzzo si attesta al primo posto, con il al 100% delle strutture prenotate durante l’estate.

«Il soggiorno in ville di pregio è ormai un’opzione consolidata per il turismo internazionale e i dati di quest’anno fanno sperare nel consolidamento anche dei turisti italiani. Si tratta di strutture caratterizzate da standard qualitativi alti- piscine, campi da tennis, aree benessere, a disposizione esclusiva del gruppo di ospiti e che consentono di accogliere anche fino a 30 persone, il tutto nella massima sicurezza e privacy e di essere perfette per le esigenze di famiglie, di holidayworkers e disponibili anche per periodi lunghi, fino a 4 settimane di soggiorno», spiega Giammarco Bisogno, fondatore e ceo di Emma Villas srl.

A scegliere questa soluzione, sono principalmente gruppi di amici, coppie o famiglie numerose. La media degli ospiti per ogni soggiorno è di 8,3, che si alza in alcune regioni come Toscana (9,7) e Umbria (9,6) mentre scende in Costiera Amalfitana (6) e Sardegna (6,6).

Molte anche le presenze di ospiti internazionali, principalmente tedeschi seguiti da svizzeri e olandesi.

I clienti italiani, invece, provengono principalmente da Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna.