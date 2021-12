Ospitalità, nel Lazio torna la campagna “Più notti più sogni”













Seconda edizione per “Più notti più sogni” di Laziocrea S.p.A., che anche per il 2022 concede contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese ricettive operanti nella Regione Lazio, così come fatto con il bando Experience, per supportare invece le vendite dei pacchetti di agenzie turistiche e tour operator.

Attraverso l’iniziativa – così come è avvenuto per la scorsa estate – si intende stimolare l’aumento degli arrivi e della permanenza dei turisti nelle strutture ricettive del territorio regionale, attraverso il finanziamento di una o più notti aggiuntive: per notte, spiega la Regione, “può intendersi il costo del pernotto comprensivo delle voci di costo complementari e di eventuali ulteriori servizi, nei limiti dei massimali indicati”.

I pacchetti disponibili per i turisti sono i seguenti:

2+1: la proposta prevede una notte aggiuntiva finanziata dalla Regione Lazio dopo almeno due notti consecutive prenotate ed effettivamente utilizzate in una struttura ricettiva inserita nel circuito “Più notti più sogni”;

3+1: la proposta prevede una notte aggiuntiva finanziata dalla Regione Lazio dopo almeno tre notti consecutive prenotate ed effettivamente utilizzate in una struttura ricettiva inserita nel circuito “Più notti più sogni”;

5+2: la proposta prevede due notti aggiuntive finanziate dalla Regione Lazio dopo almeno cinque notti consecutive prenotate ed effettivamente utilizzate in una struttura ricettiva inserita nel circuito “Più notti più sogni”.

In relazione a ciascuna struttura ricettiva, sono previsti i seguenti tetti massimi di importi liquidabili per ciascuna notte aggiuntiva (imponibile) ai fini dell’aiuto (Iva esclusa):

a) Strutture alberghiere: albergo 5 stelle: 450,00 euro; albergo 4 stelle: 300,00 euro; albergo 3 stelle: 250,00 euro; albergo 1-2 stelle: 150,00 euro;

b) Strutture extralberghiere: 150,00 euro.

L’importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo del progetto è pari a 4.250.000 euro, al netto di quanto utilizzato per la realizzazione della procedura avviata in data 3 giugno 2021.

Le strutture ricettive ammesse hanno l’obbligo di informare il pubblico nei materiali di comunicazione e sul sito web (ove esistente) in merito all’aiuto ottenuto.

Qui tutti i dettagli del bando lanciato dalla Regione Lazio.

Le domanda dovrà essere presentata entro il 10 gennaio 2022 ore 23:59, esclusivamente per via telematica al seguente link https://app.regione.lazio.it/lazioexperience.