Ospitalità, Ho Collection fa il bilancio dell’estate

Bilancio positivo per l’estate di Ho Collection, brand alberghiero giovane e dinamico con particolare expertise sul territorio pugliese, caratterizzata da un incremento del +50% per i mesi di giugno, luglio, settembre e da un +10% ad agosto rispetto al 2021.

Complice lo smart working e la flessibilità del lavoro, grazie a cui si è registrato un cambiamento molto positivo sul trend della stagionalità estiva, non più concentrata solo nell’altissima stagione.

Il portfolio di Ho Collection comprende oggi cinque proprietà in Puglia e una a Roma: il Patria Palace Hotel, all’interno di un palazzo storico nel cuore di Lecce; The Nicolaus Hotel a Bari con un’anima Mice e un rooftop per eventi privati con vista panoramica sulla città; l’Hi Hotel Bari, pensato per viaggiatori sempre connessi con servizi h24; I Turchesi Club Village, destinazione per famiglie con 152 appartamenti a Castellaneta Marina; il Mercure Roma West e la new entry Mercure Delfino Taranto che è oggetto di ristrutturazione.

«Siamo molto felici di questo trend – dichiara Mattia De Gennaro, managing director di Ho Collection – anche perché con la fine dell’anno prevediamo di superare nuovamente i 20 milioni di fatturato complessivo, con incremento prossimo al 90% rispetto al 2021 e valori di redditività superiori al 2019. Nei mesi scorsi abbiamo investito in modo cospicuo sulle attuali proprietà con importanti restyling e per il futuro desideriamo continuare a crescere in territorio pugliese ma non solo, includendo nuove destinazioni, con l’obiettivo di arrivare a disporre di 1.500 camere entro il 2025».

Molto positivo anche il dato relativo agli arrivi dei turisti esteri, in quanto mentre nel 2021 il mercato italiano rappresentava oltre l’80% del totale con la restante parte europea principalmente francese, quest’anno i mercati stranieri sono tornati a occupare una fetta intorno al 50% del nostro fatturato con la presenza importante di americani, inglesi, olandesi e altri mercati di lungo raggio (Brasile, Australia).