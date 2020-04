Ospitalità e sicurezza, Nh Hotel ridisegna l’esperienza degli ospiti

Nh Hotel Group e Sgs collaborano a un progetto che ridefinisce e migliora i protocolli sanitari applicabili alle attività alberghiere del Gruppo e che permetterà di certificarli come ambienti sani, igienizzati e sicuri in vista della riapertura.

Obiettivo è preservare la sicurezza dei viaggiatori e dei collaboratori, nonché rispettare e far fronte con fiducia alle nuove aspettative della società in termini di igiene e protezione.

I nuovi processi – che comprendono revisione e adeguamento di tutti i protocolli di igiene e decontaminazione delle strutture, formazione ad hoc dei collaboratori e controllo e monitoraggio delle misure intraprese – saranno implementati negli hotel per renderli pronti a ricevere il marchio nel momento in cui riprenderanno l’attività.

«Nel contesto attuale, il principale obiettivo della compagnia è rispondere in maniera agile ed efficiente alle nuove esigenze di sicurezza dei viaggiatori e dei collaboratori durante la fase di riattivazione dell’attività alberghiera – ha dichiarato Ramón Aragonés, ceo di Nh Hotel Group – L’esperienza, la capillarità e l’indipendenza di Sgs come leader mondiale in materia di ispezione, analisi e certificazione ci permetteranno di adottare le massime precauzioni e mettere in atto procedure specifiche e affidabili volte a presentare i nostri hotel come luoghi sicuri in tutte le aree geografiche in cui siamo presenti».

Con effetto immediato, Nh Collection Barbizon Palace di Amsterdam e Nh Nacional di Madrid saranno le prime strutture a cui Nh Hotel Group e Sgs applicheranno questi standard sanitari con fini di monitoraggio.

«La leadership globale di Sgs nel settore dei viaggi e dell’ospitalità ha permesso alla nostra rete di esperti in materia di salute e sicurezza di sviluppare un protocollo completo e concreto per verificare le procedure di gestione e lo stato di disinfezione degli hotel – ha aggiunto Frankie NG, ceo di Sgs – Vogliamo garantire il rispetto dei più alti standard di igiene, per proteggere sia gli ospiti che i collaboratori di Nh Hotel Group».

Sviluppate da specialisti e approvate da esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le nuove misure consentiranno agli hotel di riadattare i processi di pulizia e disinfezione delle strutture; di aumentare la sicurezza del personale, l’igiene e la prevenzione; di rinforzare le procedure per la sicurezza alimentare; di adeguare spazi e flussi di mobilità in base al nuovo contesto ed esigenze. I protocolli rispetteranno le raccomandazioni delle autorità sanitarie globali e locali e terranno conto delle norme sanitarie in vigore in ogni paese. Il nuovo marchio permetterà ai viaggiatori di conoscere, prima della partenza, tutti gli hotel valutati da Sgs in cui sono state applicate le più stringenti misure sanitarie.

RIPROGETTARE L’ESPERIENZA. Nh Hotel Group sta contemporaneamente lavorando alla riprogettazione dell’esperienza degli ospiti per garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza e distanziamento sociale presso le sue strutture.

Sono in corso di revisione tutti i processi operativi tradizionali, come la gestione del check in, i protocolli di accoglienza dell’ospite o il concetto stesso di buffet, e in cui la digitalizzazione avrà un ruolo sempre più centrale. Contemporaneamente, tutti i dipendenti di Nh Hotel Group riceveranno una formazione ad hoc e saranno effettuati giornalmente, all’arrivo in hotel, controlli di valutazione medica preventiva per staff e collaboratori.

Il gruppo intende coinvolgere tutti i suoi collaboratori, proprietari di strutture, fornitori e altri stakeholder nell’intero processo di trasformazione dell’esperienza dell’ospite nei propri hotel con l’obiettivo di rappresentare l’opzione più affidabile per chi viaggia per piacere o per business, una volta ripristinata la normalità.