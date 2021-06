Oryx Connect, così le adv vendono voli Qatar su misura













Si chiama Oryx Connect ed è la nuova piattaforma di Qatar Airways per permettere ai partner di costruire esperienze di viaggio su misura. Il suo sviluppo è stato attuato sulla base dello standard di trasmissione dati New Distribution Capability (Ndc) di Iata.

Oryx Connect, in sostanza, aiuterà gli agenti di viaggi offrendo una migliore funzionalità, un’esperienza intuitiva per l’utente, l’accesso a ricchi contenuti e la possibilità di personalizzare le esperienze di viaggio per la clientela.

«Lavorare in modo collaborativo con i partner è fondamentale per il nostro successo commerciale, quindi siamo lieti di sviluppare per davvero le partnership con i nostri agenti invece che introdurre barriere artificiali, limitare i contenuti, aggiungere supplementi o applicare complesse modifiche amministrative al processo di prenotazione. Oryx Connect migliorerà la capacità delle prenotazioni e il servizio ai nostri adv e ai loro clienti, a tutti i livelli di integrazione tecnologica e attraverso molteplici modalità di connettività, dagli ambienti di prenotazione esistenti più familiari alle soluzioni all’avanguardia di vendita dei nostri voli», ha dichiarato l’ad di Qatar Airways, Akbar Al Baker.

Gli agenti di viaggi beneficeranno di funzionalità complete di gestione dell’offerta e degli ordini, dalla prenotazione all’assistenza, fino all’emissione di biglietti e al pagamento, inclusa la visualizzazione intuitiva delle tariffe Classic, Convenience, Comfort ed Elite di Qatar Airways che aiuterà a fornire ai clienti il prodotto più adatto.

Avranno anche accesso a una varietà di prodotti accessori e servizi, come la selezione di posti preferenziali e l’aggiunta di richieste di servizi speciali. Le opzioni di pagamento includono metodi standard del settore, come Arc e Bsp in contanti e carta, e Iata EasyPay.