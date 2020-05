Orizzonti t.o. propone alle adv il tailor made tutto online

Sul sito di Orizzonti, tour operator specializzato sul prodotto Italia, le agenzie di viaggi possono consultare l’ampia offerta attraverso quattro motori di ricerca: dal solo soggiorno al soggiorno+trasporto, e ancora viaggi con soste multiple e pacchetti predefiniti con aggiornamento dinamico.

«Per facilitare la consultazione alle adv – spiega Alfredo Parisi, patron del t.o. – il sito web è stato suddiviso in aree tematiche, con idee vacanze tutte modificabili che possono essere memorizzate e inviate via mail ai clienti con un’azione proattiva. E, i clienti stessi, possono personalizzare la proposta cambiando le date, gli alberghi e inserendo ulteriori servizi».

Il meccanismo adottato per dialogare con l’intermediazione è semplice: le agenzie, infatti, possono registrarsi nel sito ed essere subito operative. Per tener conto delle attuali aspettative degli utenti per le vacanze estive 2020, sono state inserite varie strutture che offrono ampi spazi, natura, relax ed indipendenza.

«Ecco perché – prosegue Parisi – il prodotto è stato arricchito di ville, anche con piscina, come nell’isola privata di Albarella, villette direttamente sul mare delle Cinque Terre in Liguria, villette in bioarchitettura in Toscana, appartamenti in villaggi in Maremma, e un villaggio con case mobili ultraconfortevoli e mille sevizi sempre sulla costa toscana».

A completare l’offerta, figurano proposte per le isole di Lampedusa, Pantelleria e le altre isolette minori di grande appeal: per i transfer sono previsti voli diretti dai vari aeroporti del nord.

«La novità di quest’ anno – conclude Parisi – è rappresentata dall’ isola di Linosa, bellissima e selvaggia, che piacerà agli amanti della natura e del “fuori dal mondo”. L’isola conta appena 400 abitanti, vanta un bellissimo mare blu turchese, in un alternarsi di rocce nere e ocra, e con un confortevole albergo che dispone di un ristorante di specialità del luogo per una vacanza assolutamente detox».

Nel dettaglio, l’isola si raggiunge con il volo per Lampedusa e proseguendo con un aliscafo per un transfer di un’ora. Orizzonti propone anche il soggiorno combinato Linosa + Lampedusa sempre con la logica del combinato dinamico.