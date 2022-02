Originaltour riparte con l’Oman: bastano vaccino e tampone













Originaltour, l’operatore turistico che programma l’Oman dal 1999, segnala che “in seguito alla decisione dell’Oman Civil Aviation Authority, per entrare in Oman non è più necessario registrarsi sul sito del ministero della Salute omanita”.

«Inoltre per tutti i viaggiatori sarà soltanto necessario presentare all’arrivo un certificato in inglese che attesti la doppia vaccinazione anti Covid-19 e il tampone molecolare negativo – dichiara Loredana Arcangeli, direttore generale Originaltour – Infine, per soggiorni inferiori a 14 giorni non è necessario richiedere il visto. Si tratta di disposizioni importanti che facilitano i viaggi nel Paese».

La programmazione Originaltour è già online. Tra le novità, “Oman Classico Gold – Disegni di sabbia”, un tour di gruppo in fuoristrada con guida madrelingua italiana con partenze il 13 e 27 marzo e il 10, 17 e 24 aprile, che oltre alle visite classiche di Muscat e della regione storico/culturale dell’Oman, prevede percorsi off road con cross mountain e visita di due deserti, Wahiba Sands e il deserto bianco di Woodland, la costa fino a Sur le oasi di Wadi Tiwi e Wadi Arbeen. In questo tour si pernotta al Desert Night Camp, unico campo 5* nel deserto.