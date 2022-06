Originaltour, cresce la richiesta di viaggi di nozze













Grande richiesta di viaggi di nozze per Originaltour, l’operatore specializzato in itinerari di medio e lungo raggio e in soggiorni mare in isole incontaminate.

«Da marzo a maggio abbiamo prenotato tantissimi viaggi che abbinavano Oman e Seychelles, per esempio, che prevedevano itinerari alla scoperta del Paese, che abbiamo iniziato a programmare nel 1998, e abbinamento mare nelle isole dell’Oceano Indiano – commenta Loredana Arcangeli, direttore generale di Originaltour – Ce lo aspettavamo, dal momento che i viaggi di nozze negli ultimi due anni scorsi sono stati rimandati, ma non con numeri così grandi».

Anche nei mesi estivi di luglio e di agosto il trend delle lune di miele non cala, e rallenta invece ad agosto per via del costo eccessivo dei biglietti aerei.

«La maggior parte dei nostri clienti proviene dal nord Italia, fatta eccezione per la Puglia che ci sta dando ottimi risultati – aggiunge Arcangeli – La spesa media è in linea con questo tipo di viaggio, intorno a circa 6.000 euro a coppia, ma dipende molto dalle destinazioni. Stiamo prenotando anche molte soluzioni di abbinamento tra Oman e isole dell’Oceano Indiano anche per agosto, che è uno dei mesi migliori per visitare il Sultanato, perché il clima non è caldo, ma influenzato dal monsone khareef che interessa non soltanto la zona di Salalah».

L’operatore registra anche un forte incremento sulla Malesia, sempre nel segmento luna di miele.

«Proponiamo soggiorni in alcune delle isole più belle del Borneo malese, molte delle quali ancora poco conosciute e frequentate – spiega il direttore generale – Tra queste una delle più richieste è la eco-isola di Lankayan, nel mare di Sulu, a nord del Borneo Malese, circondata da una spiaggia bianchissima e ricoperta da una folta vegetazione. Ricorda le Maldive di trent’anni fa, grazie a un ecosistema ancora intatto dove vivono indisturbati aironi, volpi volanti, aquile e tantissimi uccelli marini. Da poco parco marino protetto, ha un solo resort il Lankayan Dive, con 24 chalet tutti realizzati con materiali naturali».

Un’altra isola molto particolare è Kapalai, conosciuta che come l’isola che non c’è. Qui la terra è sprofondata; l’unico resort è stato costruito su palafitte. Le sistemazioni sono sull’acqua con parte del pavimento trasparente per ammirare il fondo marino. Unica nel suo genere, è adatta a chi ama il mare e la subacquea.

Anche Mataking, lungo la costa orientale del Sabah, nel mare di Celebes, è adatta ai viaggi di nozze, grazie alla lunga spiaggia candida che sfuma in un mare turchese. A pochi minuti in barca da Sipadan, si trova Mabul, piccola isola con sistemazione in resort per chi ama la microfotografia subacquea.

È possibile abbinare un viaggio in Malesia, come Kuala Lumpur e Tamal Negara. Oppure un itinerario nel Borneo Malese, attraverso il Sarawak e il Sabah, con visita di Kuching, Batang Ai, le grotte di Mulu Caves che prevede un’esperienza con gli Iban, la popolazione locale che vive nelle longhouse, fatte con legno e corteccia. Al termine degli itinerari, si può proseguire con una delle isole del Borneo Malese – o della Penisola – per un viaggio di nozze completo.