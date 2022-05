Orient Express sbarca a Venezia, hotel in arrivo nel 2024













Orient Express sceglie Venezia per l’apertura del secondo hotel in Italia. Lo storico brand, parte del gruppo Accor, ha siglato una partnership con Arsenale S.p.A. per la realizzazione della struttura all’interno di Palazzo Donà Giovannelli. Per la progettazione degli spazi e dei decori, è stato scelto l’architetto e interior designer Aline Asmar d’Amman e il suo studio Culture in Architecture.

E si può considerare in fondo un ritorno a Venezia, già tra le storiche fermate del leggendario treno Orient Express – che aprì le porte ai primi passeggeri nel 1919 con il completamento del tunnel del Sempione che collegava la Svizzera all’Italia – sarà dunque la sede del secondo hotel del brand, la cui apertura è prevista nel primo trimestre del 2024.

L’Hotel Orient Express Venezia ospiterà 45 camere e suite, tutte con vista sui giardini e sui canali di Venezia. Il bar dell’hotel sarà situato al piano principale, nell’ex sala da ballo del Piano Nobile. Un ristorante proporrà agli ospiti i sapori della gastronomia italiana e terrazze nascoste sui tetti dell’hotel offriranno panoramiche sulla Serenissima.

Per Paolo Barletta, ceo di Arsenale S.p.A., la mossa rappresenta “un altro grande passo nel progetto che Arsenale, grazie anche alla partnership con Orient Express, sta portando avanti per il rilancio di un turismo di lusso che trova nella nostra Penisola un patrimonio artistico e culturale inedito”. Stephen Alden, ceo Raffles & Orient Express, Accor, aggiunge: “L’arrivo dell’Orient Express a Venezia si coniuga con la storia propria del marchio. Segna un ritorno di una leggenda che trova la sua massima espressione nel Palazzo Donà Giovannelli”.