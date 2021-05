Ora tocca all’Adriatico: Costa Luminosa parte da Trieste













Dopo il Mediterraneo occidentale, ripartono anche le crociere nel mar Adriatico e in Grecia. Domenica 16 maggio dal porto di Trieste è salpata Costa Luminosa, seconda nave di Costa Crociere a riprendere a operare nel 2021, su un totale di quattro previste entro l’estate.

È la prima nave quest’anno a ripartire nel Mediterraneo orientale. L’itinerario di una settimana, prevede, oltre a Trieste, scali a Bari e in quattro destinazioni greche: Corfù, Atene, Mykonos e Katakolon/Olimpia. Partenze disponibili per tutta la stagione estiva e per parte dell’autunno, sino a metà novembre 2021, per un totale di 27 crociere.

L’occasione della ripartenza di Costa Luminosa è stata celebrata a Trieste dal direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, insieme alle autorità locali.

«Con la ripartenza di Costa Luminosa riportiamo finalmente le crociere anche nel mar Adriatico e in Grecia, una delle destinazioni turistiche più richieste in Europa, rimettendo in moto anche nella parte orientale del Mediterraneo un settore di grande importanza per l’economia di molti Paesi europei, a cominciare dall’Italia – ha dichiarato Zanetti – Per dare un’idea, prima della pausa per l’emergenza Covid, la nostra compagnia generava in Europa un indotto annuo pari a quasi 13 miliardi di euro, creando oltre 63.000 posti di lavoro. Siamo particolarmente lieti di riprendere proprio da Trieste, una città che ci ha sempre accolti in maniera splendida, e che sarà il porto di partenza di Costa Luminosa non solo quest’anno, ma anche nel 2022. Guardiamo con ottimismo al futuro e ricominciamo a lavorare per rendere Trieste ancora più centrale e strategica per le crociere, attraverso uno sviluppo che sia sostenibile e in grado di offrire una guest experience di qualità».

Una ripartenza accolta con grande favore dall’intero Friuli Venezia Giulia, pronto ad accogliere i turisti, con un alto senso di rispetto delle regole, un’accelerazione della campagna vaccinale e una gestione della pandemia sta portando rapidamente la regione a livelli da zona bianca.

Le procedure sanitarie e di sicurezza delle navi Costa sono state rafforzate grazie all’adozione del Costa Safety Protocol. Tra le misure previste dal protocollo ci sono: la riduzione del numero di ospiti; test con tampone per tutti gli ospiti prima dell’imbarco e a metà crociera; test con tampone per l’equipaggio prima dell’imbarco e regolarmente durante il periodo di permanenza a bordo; controllo della temperatura quotidiano e ogni volta che si scende e si rientra in nave, o che si accede ai ristoranti; visita delle destinazioni solo con escursioni protette; distanziamento fisico a bordo e nei terminal; nuove modalità di fruizione dei servizi di bordo; potenziamento della sanificazione e dei servizi medici; utilizzo della mascherina protettiva quando necessario.

Per quanto riguarda le escursioni, la compagnia propone un programma rinnovato, che permetterà di scoprire località poco conosciute, in esclusiva per gli ospiti Costa, e nuove proposte di menù, con i piatti legati località toccate dall’itinerario.

Dopo la ripartenza di Costa Smeralda il 1° maggio e di Costa Luminosa il 16 maggio, il 26 giugno sarà la volta di Costa Deliziosa, sempre per crociere di una settimana in Grecia. Il 4 luglio sarà il giorno di Costa Firenze, la nuova nave ispirata al Rinascimento fiorentino, che offrirà un itinerario di una settimana in Italia. In concomitanza con il ritorno di Costa Firenze, dal 3 luglio Costa Smeralda tornerà su itinerari internazionali, con crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna.