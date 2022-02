Ora Ryanair rimborsa i passeggeri positivi













Dietrofont Ryanair sui rimborsi per i passeggeri positivi al Covid-19. Da tempo, infatti, numerosi clienti hanno denunciato le politiche del vettore irlandese, restio a concedere il rimborso del biglietto a chi dovesse trovarsi impossibilitato a viaggiare causa Covid.

La compagnia aerea guidata da Michael O’Leary ha invece deciso ora di rimborsare con un voucher i passeggeri che non possono prendere un volo prenotato perché positivi al Covid o in quarantena per essere entrati in contatto con persone positive. “Il nuovo orientamento della compagnia – ha sottolineato l’Enac in una comunicazione ufficiale – rappresenta una svolta di fondamentale rilievo per i passeggeri e segna per l’Enac, che si è sempre attivato nei confronti di Ryanair richiamando la compagnia al rispetto della normativa comunitaria e nazionale, un’ulteriore affermazione del ruolo dell’Ente a garanzia della piena e incondizionata tutela dei diritti dei passeggeri“.

Secondo l’Ente, inoltre, Ryanair a sostegno della propria policy aveva sempre fatto leva sul diritto irlandese, che esclude ogni rimborso se il consumatore non rispetta un contratto per colpe non riconducibili al vettore. “Anche a seguito delle azioni intraprese dall’Ente a favore della tutela dei diritti, la compagnia ha finalmente riconosciuto il rimborso Covid, in linea con le altre compagnie e in conformità alla normativa comunitaria e alle leggi italiane”, conclude la nota di Enac