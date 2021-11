Ora Portale Sardegna punta all’extra alberghiero con Welcomely













Portale Sardegna, online travel agency (Ota) che opera sul territorio nazionale, punta sul settore extra alberghiero, e annuncia la nascita di Welcomely S.r.l.

Due, i soci della nuova società: l’Emittente, che detiene la maggioranza del 51% del capitale sociale, e Bentu Experience, start up dell settore turistico, titolare della restante quota. Il progetto nasce in continuità con gli obiettivi del Portale Sardegna Point e del progetto Welcome to Italy: in particolare, l’obiettivo della dirigenza è di raccogliere sotto un’unica cabina di regia, guidata dal gruppo e gestita da Bentu Experience, iniziative e strumenti tesi a potenziare lo sviluppo del segmento extra alberghiero, attraverso i servizi di property management.

Essendo l’extra alberghiero uno dei segmenti con più forte crescita nel comparto turistico, l’intento di Welcomely è quello di agire- attraverso un’attività di coordinamento, visibilità e supporto ai soggetti appartenenti alla filiera di Welcome to Italy- da promotore di innovazione nelle varie realtà territoriali, accrescendo la rete fra i proprietari di case-vacanza e gli Italy Local Expert.

Inoltre, Welcomely metterà in contatto i vari “Welcome to Italy Point”: dei veri e propri presidi fisici in cui i “Local Expert” rappresentano il punto di riferimento dei soggetti della filiera locale (proprietari di appartamenti, bed & breakfast, operatori commerciali, promotori di esperienze ricreative, culturali, enogastronomiche).

Soddisfatto per il nuovo progetto Massimiliano Cossu, amministratore delegato di Portale Sardegna, che dice: «Abbiamo deciso di internalizzare uno dei business core del progetto Portale Sardegna Point con una società controllata dall’Emittente e gestita insieme a Bentu Experience, nostro partner strategico determinante per la nascita e la realizzazione dello stesso progetto. Il grande lavoro fatto dai nostri Local Expert nell’Isola ci dimostra che siamo sulla strada giusta. La parola d’ordine è a questo punto la scalabilità a livello nazionale del modello di business collegato anche all’extra alberghiero. Siamo certi che attraverso Bentu Experience, da oggi nostro nuovo socio in Welcomely, daremo un’accelerazione importante agli obiettivi del progetto Welcome to Italy legati all’extra alberghiero».

Marco Celani, amministratore delegato di Italianway ha aggiunto: «Siamo felici di continuare a supportare lo sviluppo della rete dei Local Expert sotto il nuovo brand Welcomely».