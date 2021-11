Ora Italyscape rinnova modelli e proposte dell’incoming













Italyscape, operatore di Quality Group specializzato in incoming, in questi ultimi due anni ha messo a frutto l’investimento fatto a partire dal 2019 in ricerca e sviluppo, grazie al progetto “A New Incoming” promosso in collaborazione con ISIRES – Istituto Italiano Ricerca e Sviluppo S.r.l.

Lo sviluppo di “A New Incoming”, nella prima fase di ricerca teorica, si è basato sul far acquisire al team di lavoro nuove conoscenze interne – dal settore turistico, al marketing, all’economia – necessarie per la realizzazione di buone pratiche aziendali.

In una seconda fase Italyscape si è dotato poi di sistemi più snelli, semplificati e tecnologicamente innovativi, per rispondere alle esigenze sempre più customizzate dei clienti e ampliare così la programmazione introducendo ad esempio nuovi “tour di gruppo” flessibili e fruibili secondo una prospettiva realmente “modulare” del pacchetto turistico a seconda del numero di partecipanti al gruppo.

«Oggi possiamo garantire partenze di tour anche con pochissimi iscritti, riuscendo a contenere i costi e a mantenere elevata la qualità di prodotto e servizio offerta. Per farlo abbiamo rimodulato i processi di composizione del pacchetto introducendo ad esempio, dove possibile, servizi collettivi che garantiscono la movimentazione di numeri esigui di persone ad un costo contenuto», ha dichiarato Vincenzo Emprin, ceo di Italyscape.

A questa proposta si aggiunge il ritorno in programmazione dei viaggi di nozze organizzati in Italia in chiave moderna, grazie alla riscoperta di alcune mete e all’introduzione della ricercata componente esperienziale che prevede per i clienti di Italyscape di poter vivere momenti unici, fuori dal comune, con soggiorni in strutture d’eccellenza e in località ambite in tutto il mondo.

«Il percorso intrapreso in questi ultimi anni ha contribuito all’ottenimento di risultati molto significativi per il nostro brand e lo dimostrano i numeri positivi raggiunti. I viaggi individuali, i viaggi di nozze e gli itinerari che in generale offrono l’opportunità di vivere esperienze inusuali e momenti privati, sono in testa alle prenotazioni delle nostra clientela. Ciò dimostra che, aver lavorato sulla composizione di proposte modulabili e sartoriali, è stato vincente ed è su questa tipologia di prodotto e servizio che continueremo a lavorare per differenziarci sul mercato e mantenere il vantaggio competitivo acquisito», conclude Emprin.