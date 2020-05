Ora Expedia implementa le info igienico-sanitarie delle strutture

Dal check in/check out senza contatto alla fornitura agli ospiti di disinfettante per le mani, dal miglioramento della pulizia alla comunicazione delle misure di distanziamento sociale in atto. Expedia sta introducendo la possibilità per qualsiasi struttura ricettiva presente nel sito di evidenziare quali sono i servizi igienico-sanitari a disposizione degli ospiti all’interno della proprietà.

Sono i primi passi compiuti da Expedia Group che così accoglie e recepisce le comunicazioni della Commissione Europea relative a Covid19 – Turismo e trasporti e i Protocolli di sicurezza per gli alberghi e gli alloggi turistici. I vertici della società di viaggi online ritengono – come si legge in una nota – che le indicazioni emanate dalla Ue sulla sicurezza, la pulizia e l’igiene siano “un passo importante verso la progressiva ripresa dell’industria dei viaggi e l’attuazione di protocolli, che sono essenziali per la salute dei viaggiatori e dei lavoratori, e che costituiranno un fattore chiave per la fase di recupero”.

E, in tale ottica, Expedia Group fa sapere che insieme ai suoi brand sta lavorando in modo proattivo con le organizzazioni internazionali, i governi locali e l’industria dei viaggi per garantire che gli hotel, i proprietari di case, i gestori di immobili e i viaggiatori ricevano informazioni sanitarie e igieniche chiare e uniformi.

Inoltre, il Gruppo ha intrapreso proficue relazioni di collaborazione con l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (Unwto), con la Commissione Europea, con il World Travel and Tourism Council, con l’Eu Travel Tech e con l’European Holidays Home Association (Ehha) e sta collaborando con il governo Italiano e le autorità regionali e i comuni per condividere le rilevanti informazioni dai territori.

Ana Perdigao, director government & corporate affairs Eu Southern Europe Emea di Expedia Group, ha dichiarato: «Expedia Group sostiene pienamente un approccio coordinato e plaude al fatto che la Commissione Europea abbia adottato queste comunicazioni. Il nostro obiettivo è quello di promuovere la ripresa del turismo e l’attuazione di appropriati protocolli per la salute e l’igiene dei viaggiatori e lavoratori».

Inoltre, per promuovere la salute e l’igiene delle strutture e degli ospiti, Vrbo, brand di case vacanza di Expedia Group, ha creato pagine web specifiche in diverse lingue per fornire indicazioni e raccomandazioni sui protocolli di pulizia.