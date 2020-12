Ora easyJet apre le vendite per l’inverno 2022

La stagione invernale non è nemmeno partita, ma easyJet già pensa al 2022 anticipando l’apertura delle vendite per la winter del prossimo anno. È già possibile, quindi, conoscere il programma degli operativi della compagnia inglese e prenotare i biglietti per l’inverno 2022 (orario che prende in considerazione il periodo dal 1° ottobre 2021 al 26 marzo 2022).

Al momento sarebbero disponibili oltre 36 milioni di posti a sedere e 200mila voli con la possibilità per i clienti di easyJet di modificare le prenotazioni già effettuate scegliendo uno dei voli resi disponibili per la stagione invernale 2022, con la “rassicurazione che non verrà applicata alcuna penale se la modifica viene effettuata entro 14 giorni dalla partenza”. Da un lato, quindi, easyJet pensa già alla prossima stagione; dall’altro questo sistema potrebbe garantire un po’ di liquidità in più nelle casse della compagnia aerea in un periodo in cui il mercato viaggia a marce ridottissime.

«Siamo coscienti che molte persone hanno dovuto modificare i propri programmi di viaggio quest’anno e così abbiamo deciso di mettere in vendita il nostro programma invernale per il 2022 in anticipo in modo che i nostri clienti possano già fare piani per il prossimo inverno prenotando un nuovo viaggio oppure, se stanno riorganizzando i loro progetti, avere ancora più date e destinazioni tra cui scegliere – ricorda il country manager Italia, Lorenzo Lagorio – Prenotando in anticipo i clienti otterranno anche il miglior rapporto qualità-prezzo su centinaia di destinazioni della nostra rete».