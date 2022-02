Ora Bermuda vieta l’ingresso ai non vaccinati













A partire dal 7 marzo i viaggiatori non vaccinati (dai 12 anni in sù) non potranno più visitare Bermuda.

Per chi vuole giungere a destinazione, infatti, saranno necessari un certificato di avvenuta vaccinazione antiCovid completa e il risultato negativo di un test antigenico o Pcr, effettuato 24 o 48 ore prima dell’arrivo. Niente più tamponi una volta giunti a Bermuda, né appena arrivati e né durante il soggiorno. Stop anche alla quarantena.

Così come riportato dai media internazionali specializzati, per vaccinazione completa si intende aver ricevuto la doppia dose (una nel caso di Johnson & Johnson) da almeno 14 giorni prima dell’arrivo nell’isola dell’Oceano Atlantico. I bambini non vaccinati sotto i 12 anni saranno ammessi se viaggiano con un genitore o un tutore vaccinato.

Tutti i viaggiatori stranieri e i residenti, di età superiore ai due anni, hanno l’obbligo di richiedere un’autorizzazione da uno a tre giorni prima dell’ingresso a Bermuda.