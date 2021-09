«Ora basta, l’outgoing riparta»: il grido di Assoviaggi













Discutere di corridoi ed elaborare protocolli sembra già una pratica vetusta. Soprattutto visti gli ultimi segnali di riapertura ai viaggi giunti dall’estero.

Lo fa notare Assoviaggi Confesercenti che “alla luce degli annunci, per il mondo del travel, delle aperture da novembre per i viaggiatori stranieri verso gli Usa e della possibilità, da ottobre, di viaggiare dal Regno Unito verso Egitto, Maldive, Kenya, Sri Lanka e altre destinazioni”, chiede al governo di allinearsi alle semplificazioni delle procedure per il turismo outgoing, già previste da alcuni Paesi europei.

«Laddove esistono le condizioni per poter viaggiare e muoversi nel rispetto delle misure anti Covid, come un ciclo vaccinale concluso e il possesso del green pass – afferma il presidente Gianni Rebecchi – non si può pensare di lasciare al palo gli operatori del turismo organizzato italiano, costringendoli di fatto a una condizione di svantaggio e di concorrenza sleale rispetto agli operatori internazionali, con grave ulteriore danno per fatturati e rischio chiusure e licenziamenti. Ora, più che mai, serve un’iniezione di fiducia per un settore fermo ormai da troppi mesi: agenzie di viaggi e tour operator non possono più attendere, devono poter ripartire».

La libertà di viaggiare è anche al centro del Manifesto che Daniele Tonani di Focus World Services, socio di Fto, consegnerà il prossimo 27 settembre ai ministri del Turismo, Massimo Garavaglia, e della Salute, Roberto Speranza, al termine della sua spedizione in bicicletta da Roma a Milano. Ultima dimostrazione, questa, dell’urgenza che ha il settore di ripartire.