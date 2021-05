Operazione workation per Alpitour: così si lavorerà in vacanza













Il nuovo ufficio è il mondo. Parte da questa idea il concetto di workation, crasi tra lavoro e vacanza, tra i principali trend di viaggio dell’era Covid. Una tendenza evidenziata anche da Alpitour, attraverso il suo direttore commerciale trade Alessandro Seghi. E ora confezionata a mestiere dal Gruppo torinese in una doppia versione: i pacchetti Smart Easy Working dei t.o. di casa e le nuove Smart Week di Voihotels in Sicilia, Sardegna e Calabria.

Di base c’è l’adeguamento delle strutture alle esigenze dei remote workers, i lavoratori a distanza. E dunque: connessione ad alta velocità in camera; pocket lunch delivery per un veloce break dal lavoro; utilizzo gratuito di scanner e stampanti; servizio di consegna e ritiro documenti e pacchi; coffee corner in camera o al bar; e infine l’assegnazione di camere disposte in aree particolarmente riservate per favorire la concentrazione e garantire una maggiore tranquillità.

Partiamo dalla Smart Easy Working. La formula riguarda oltre 40 strutture tra Italia, Grecia, Cipro, Baleari e Canarie firmate Alpitour, Francorosso, Bravo Club e Turisanda che offrono servizi pensati appositamente per chi lavora. Tra le mete nostrane Sicilia, Sardegna, Puglia e Calabriai. In Grecia sarà possibile scegliere tra Creta, Corfù, Rodi, Karpathos, Kos, Mykonos, a cui si aggiunge Cipro; per le Canarie Tenerife e per le Baleari la scelta sarà tra Minorca, Maiorca, Ibiza e Formentera.

C’è poi il pacchetto Smart Week di Voihotels, lanciato nell’estate 2020, che quest’anno si arricchisce comprendendo cinque resort della catena in Italia: il Voi Tropea Beach in Calabria, Voi Tanka Village e Voi Colonna Village in Sardegna, Voi Arenella e Voi Marsa Siclà in Sicilia, che apriranno fra fine maggio e metà giugno.

Ogni struttura metterà a disposizione dei propri ospiti un pacchetto di servizi utili allo svolgimento delle attività lavorative quotidiane. Ogni ospite avrà così la possibilità di lavorare con tutti i comfort, migliorando il proprio life balance – per dirne una – con un tuffo in mare. La workation favorisce anche la destagionalizzazione delle strutture, essendo amarra anche ai mesi di spalla.