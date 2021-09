Operazione turismo tedesco in bus per Bresciatourism













Dopo il successo del primo evento in presenza post Covid, tenutosi a giugno in Friuli Venezia Giulia, Bresciatourism (Visit Brescia) ha in preparazione un workshop e un fam trip con 18 bus operator della Germania. L’organizzazione degli eventi è stata affidata a Hubsolute e il focus dell’happening sarà la zona di Brescia e provincia, cui parteciperà anche la Cantina Guido Berlucchi, location in cui si terrà il workshop.

Dal 30 settembre al 3 ottobre, dunque, i 18 bus operator tedeschi avranno l’opportunità non solo di scoprire il territorio di Brescia e provincia, ma anche di raccogliere idee inedite e interessanti da proporre nei propri itinerari di viaggio, nonché di intraprendere partnership con operatori locali.

Il programma dell’evento prevede tappe nella città di Brescia, al Lago di Iseo e Monte Isola, e ancora a Valle Camonica, al borgo di Biennio e alle Terme di Boario, con alcuni momenti esperienziali come il treno dei sapori e la navigazione sul Lago di Garda e la sosta all’insegna dello shopping al Franciacorta Village.

«Uno dei nostri obiettivi primari – ha spiegato Manuel Gabriele, direttore di Bresciatourism – è quello di aumentare in modo capillare la conoscenza dell’offerta turistica bresciana lavorando al servizio delle imprese situate sul territorio, con doppio focus, su Italia ed estero. Siamo convinti che questo evento di respiro internazionale ci consentirà di raggiungere importanti nicchie di mercato e ottimi risultati in termini di incoming».